Глава Пентагона Джеймс Мэттис готов провести переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Рейтер. Источники не уточнили, идет ли речь о личной встрече или телефонной беседе. Если переговоры состоятся, они станут первыми за три года на таком уровне. В Пентагоне эту информацию не комментируют. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал, что его министерство готово активизировать контакты с американскими коллегами для обсуждения Сирии, продления договора СНВ и других актуальных вопросов безопасности.
Комментарии1
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serg4422 18 июля 2018 | 05:23
желает получить инструкции от Шойгу? он их получит.