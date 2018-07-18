Глава Пентагона Джеймс Мэттис готов провести переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Рейтер. Источники не уточнили, идет ли речь о личной встрече или телефонной беседе. Если переговоры состоятся, они станут первыми за три года на таком уровне. В Пентагоне эту информацию не комментируют. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал, что его министерство готово активизировать контакты с американскими коллегами для обсуждения Сирии, продления договора СНВ и других актуальных вопросов безопасности.