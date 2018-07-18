Радио «Свобода» выяснила сферу деятельности сотрудников ГРУ, которых в США обвинили во вмешательстве в выборы.
Некоторые из упомянутых разведчиков занимались вербовкой хакеров из числа студентов и школьников. 9 из 12 человек, перечисленных в обвинительном заключении, следствие связывает с войсковой частью 26165. С советских времен она занимается дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для ГРУ, а также современными компьютерными технологиями. Командир части Виктор Нетыкшо вместе с Академией ФСБ заключал договоры с московскими гимназиями и лицеями о подготовке учеников к поступлению в вузы, а в дальнейшем к работе в спецслужбах. Другой упомянутый американцами российский разведчик принимал участие в форуме, спонсором которого выступала «Лаборатория Касперского».
Комментарии4
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monterado_ancona_marche 18 июля 2018 | 05:18
"Радио Свободы выяснило..."
Уже звучит, как анекдот.
Вот уж лживая-перелживая структура, печати ставить некуда...))
nepeanois 18 июля 2018 | 05:38
monterado_ancona_marche: неужто врет чаще чем путин?
koshkaedu 18 июля 2018 | 05:32
Касперский везде засветился, а говорит, что чист, как слеза ребёнка.
stebinmaku 18 июля 2018 | 05:33
Обращение к гимназистам и лицейским школярам:
"Вам Пора, и вам пора! Со спецслужбами России заключать договора!.."