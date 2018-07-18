Радио «Свобода» выяснила сферу деятельности сотрудников ГРУ, которых в США обвинили во  вмешательстве в выборы.

Некоторые из упомянутых разведчиков занимались вербовкой хакеров из числа студентов и школьников. 9 из 12 человек, перечисленных в обвинительном заключении, следствие связывает с войсковой частью 26165. С советских времен она занимается дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для ГРУ, а также современными компьютерными технологиями. Командир части Виктор Нетыкшо вместе с Академией ФСБ заключал договоры с московскими гимназиями и лицеями о подготовке учеников к поступлению в вузы, а в дальнейшем к работе в спецслужбах. Другой упомянутый американцами российский разведчик принимал участие в форуме, спонсором которого выступала «Лаборатория Касперского».