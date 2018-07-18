Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» показан на 72-м Авиньонском фестивале.
Это уже второй показ картины во Франции. Премьера «Лета» состоялась в мае в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Как и в Каннах, кресло режиссера на просмотре в Авиньоне оставалось пустым. Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств.
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