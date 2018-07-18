Крупный пожар произошел в главной онкологической больнице Гаваны.

Как сообщают местные СМИ, из медицинского учреждения были эвакуированы 108 пациентов, в том числе 33 ребенка. Пожар удалось полностью потушить, однако жители ближайших домов жалуются на сильный запах гари. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Эвакуированные пациенты переведены в другие больницы кубинской столицы.