Крупный пожар произошел в главной онкологической больнице Гаваны.
Как сообщают местные СМИ, из медицинского учреждения были эвакуированы 108 пациентов, в том числе 33 ребенка. Пожар удалось полностью потушить, однако жители ближайших домов жалуются на сильный запах гари. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Эвакуированные пациенты переведены в другие больницы кубинской столицы.
Комментарии1
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gitel21 18 июля 2018 | 04:52
Крупный пожар но никто не сгорел. Вот что значит народная власть.