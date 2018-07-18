Pussy Riot опубликовала на YouTube свой новый клип «Песня о хорошем полицейском».

Видео сопровождается списком из девяти требований. Pussy Riot настаивают на освобождении четверых своих участников, арестованных на 15 суток за акцию «Миллиционер вступает в игру» на финальном матче ЧМ по футболу. Также Pussy Riot требует освободить украинского режиссера Олега Сенцова «и других политзаключенных». Авторы клипа отметили, что выступают против уголовного преследования за лайки и репосты в соцсетях, а также просят прекратить массовые аресты на политических акциях. Pussy Riot попросили оставить в покое политика Алексея Навального.