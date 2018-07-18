Более 7 млн. человек в США посмотрели интервью президентов России и Америки телеканалу «Фокс ньюс».
По данным исследовательской службы «Нильсен», интервью с Владимиром Путиным смотрели 3,2 млн человек. Интервью с Дональдом Трампом, которое вышло в эфир тремя часами позже, привлекло внимание почти четырех млн. зрителей. Оба интервью были записаны после встречи лидеров России и США в Хельсинки.
Комментарии3
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danko_viola 18 июля 2018 | 04:19
А бабка данко1 смотрела? По воле службы?
pmasel 18 июля 2018 | 04:45
3,2млн. это 1% населения Америки. Да столько же русских американцев посмотрели кино про Димона. )))
art_ 18 июля 2018 | 04:42
т.е. нужно сложить обе цифры, такая логика?