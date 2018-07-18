Более 7 млн. человек в США посмотрели интервью президентов России и Америки телеканалу «Фокс ньюс».

По данным исследовательской службы «Нильсен», интервью с Владимиром Путиным смотрели 3,2 млн человек. Интервью с Дональдом Трампом, которое вышло в эфир тремя часами позже, привлекло внимание почти четырех млн. зрителей. Оба интервью были записаны после встречи лидеров России и США в Хельсинки.