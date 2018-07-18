Разведка США и Великобритании опасаются активизации российских спецслужб в ближайшее время.
Как сообщают источники Си-эн-эн, Россия приостановила свои операции в отношении стран Запада на время ЧМ по футболу и саммита в Хельсинки, чтобы свести к минимуму последствия резонансных инцидентов. Один из источников телекомпании напомнил, что такая же пауза была сделана на время Олимпиады в Сочи 2014 года. Каких именно тайных операций со стороны Москвы опасается западное разведсообщество, не уточняется.
Комментарии6
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stebinmaku 18 июля 2018 | 04:21
Власти США и Великобритании обвиняют Россию в опасениях своих разведок и собираются ввести новые санкции вследствие активизации в ближайшее время российских спецслужб ..
nf5096004 18 июля 2018 | 04:31
stebinmaku: а что удивительного? Репутация - раз, аналогия с 2014 годом, вам предоставленная -два. Выводы совершенно справедливые.
nepeanois 18 июля 2018 | 04:40
nf5096004: вывод: надо ..бать пока не перестанет шевелиться
com30 18 июля 2018 | 04:32
Куда еще больше активизироваться?
Они, что двужильные?
i_one_off 18 июля 2018 | 04:34
"При этом он всю жизнь боялся
Одну красотку, говорят,
С которой нежно распрощался
Лет двадцать пять тому назад.
Трам-пам пара-пара-пам, Трамп-парам-пам-па
Тарам-Тарам Трам пам пам, трамп-пам-па"
salut__521 18 июля 2018 | 05:01
Праздник закончился, начинаются суровые кегебистские шпиёнские будни...