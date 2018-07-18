Дональд Трамп высказался за продолжение диалога с Россией.
По его словам, после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки отношения между США и Россией улучшились. Трамп подчеркнул, что для США «поладить» с Россией и Китаем было бы «хорошей вещью».
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По его словам, после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки отношения между США и Россией улучшились. Трамп подчеркнул, что для США «поладить» с Россией и Китаем было бы «хорошей вещью».
Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_viola 18 июля 2018 | 04:16
Трап прав!!!
pmasel 18 июля 2018 | 04:40
В следующий раз Трамп уже начнет петь..... "Дядя Вова мы с тобой!"
com30 18 июля 2018 | 04:30
Трампнаш, после такого позора уже может собирать свои вещички.
Американский народ, такого унижения ему не простит.
archibald_dandy_esquire 18 июля 2018 | 04:42
com30:
" Трамп подчеркнул, что для США «поладить» с Россией и Китаем было бы «хорошей вещью». "
Не пиши мне про любовь - не поверю я.
Мне вот тут уже дела твои прошлые!
Слушай лучше: тут с лавсаном материя.
Если хочешь, - я куплю, "вещь хорошая."
(с) В.С.Высоцкий
davi__koloradov 18 июля 2018 | 04:39
Конгресс и народ Америки думает иначе.
fessgray 18 июля 2018 | 04:59
Хана карлику. Язык дипломатии такой, что если тебе говорят черное, то подразумевают белое.