Ватикан разрешил будущим «невестам Христа» заниматься сексом.

Как сообщается на официальном сайте Святого престола, женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, можно не хранить девственность, отныне это не является необходимой предпосылкой для прохождения обряда посвящения. В Ватикане считают, что новые правила привлекут к религиозному служению женщин, которые состояли в сексуальных отношениях с мужчиной, а также вдов. Во всем мире насчитывается около пяти тысяч «невест Христа» — светских католичек, которые не вступают в монашеский орден, но посвящают себя служению Богу.