Ватикан разрешил будущим «невестам Христа» заниматься сексом.
Как сообщается на официальном сайте Святого престола, женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, можно не хранить девственность, отныне это не является необходимой предпосылкой для прохождения обряда посвящения. В Ватикане считают, что новые правила привлекут к религиозному служению женщин, которые состояли в сексуальных отношениях с мужчиной, а также вдов. Во всем мире насчитывается около пяти тысяч «невест Христа» — светских католичек, которые не вступают в монашеский орден, но посвящают себя служению Богу.
Комментарии2
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stebinmaku 18 июля 2018 | 03:35
Как бы тебе повезло, Христа невесте..
dunai10 18 июля 2018 | 03:42
Что нельзя было вчера, можно сегодня. Что нельзя сегодня, можно будет завтра. Случается и. наоборот. Вывод : всё течёт, всё изменяется.