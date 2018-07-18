Счетная палата указала на  недостатки законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Как передает ВВС, в отзыве ведомства Алексея Кудрина говорится, что документ не содержит расчетов взаимосвязи между повышением пенсионного возраста и ежегодной индексацией пенсий выше уровня инфляции. Кроме того, в законопроекте не указано, при каких условиях пенсионная система будет сбалансированной в долгосрочной перспективе.