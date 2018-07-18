Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассмотрит иск ФСИН к своему бывшему директору.
Ведомство добивается от Александра Реймера и троих его сообщников возмещения более двух миллиардов рублей ущерба. 14 июня суд признал подсудимых виновными в мошенничестве. Реймер был приговорен к восьми годам колонии общего режима и 800 тыс. рублей штрафа.
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