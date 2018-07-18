Уильям Браудер назвал «смехотворными» обвинения Генпрокуратуры России в спонсировании Хиллари Клинтон.
Глава фонда Hermitage Capital заявил, что утверждения Москвы о переводе им денег экс-кандидату в президенты США не соответствуют действительности. В статье для журнала Time он пишет, что никогда не делал политических пожертвований ни Хиллари Клинтон, ни какому-либо другому политическому кандидату. Ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявлял, что Браудер вывел из России деньги и акции на сумму $1,5 млрд., из них $400 тыс. были переведены на счета Демократической партии США. При этом Куренной поправил «оговорку» Владимира Путина, который заявлял о $400 млн.
Комментарии1
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splin2 18 июля 2018 | 03:23
Путин сказал 400 млн потому что 400 тыс для него семечки.))