Вложения России в госдолг США сократились до минимума.
На сегодняшний день они не дотягивают и до 15 млрд. долл. По данным американского минфина, только с апреля по май портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое. Таким образом, Россия вернулась к показателям 2007 года, начиная с которого начала делать крупные вложения в американские гособлигации. Сейчас Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей американских долговых бумаг.
Комментарии4
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danko_viola 18 июля 2018 | 03:21
А интересно старуха данко1 входит? В маями?
olezha 18 июля 2018 | 03:21
Прекрасно!
tararabumbia 18 июля 2018 | 03:33
Правильно, что сбросили. Непонятно, что ожидать от политики конгресса и сената США. Трамп, как все уже поняли, полный ноль, к тому же не в адеквате.
kondrakr 18 июля 2018 | 03:43
tararabumbia: А как Вы думаете, в обмен НА ЧТО их сбросили? ;-)