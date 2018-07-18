Дональд Трамп ответил экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, обвинившему президента в предательстве.

Бреннан подверг главу государства жесткой критике за высказывания по итогам российско-американского саммита в Хельсинки. В интервью «Фокс ньюс» Трамп назвал Бреннана лжецом, обманщиком и очень плохим человеком, потому что при нем в ЦРУ произошло немало дурного. Президент США сравнил Бреннана с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и его экс-заместителем Эндрю Маккейбом, которые были уволены в прошлом году. «Если вспомнить обо всем, что произошло, то увидишь обман и ложь», — посетовал Трамп.