США будут «агрессивно» предотвращать попытки, в том числе и  России, вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс.

Как заявил американский президент Дональд Трамп, его администрация отразит любые усилия по вмешательству в ноябрьские выборы. Трамп признался, что оговорился во время пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки, и на самом деле считает, что у России были причины вмешаться в выборы президента США в 2016 году.