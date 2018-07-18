Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США.

Из материалов американского минфина следует, что наша страна в последнее время сбросила

как минимум треть имевшихся у нее гособлигаций. В апреле Россия была на 22-й строке рейтинга с облигациями почти на 50 миллиардов долларов. Месяцем ранее американских казначейских бумаг у России было вдвое больше, а в рейтинге она занимала 16-ю строку. Сейчас Россия не входит в перечень 33 крупнейших держателей.