Генпрокуратура хотела бы допросить экс-посла США в Москве Майкла Макфола.

Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, бывший посол причастен к незаконной деятельности основателя фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера. Кроме того, по словам Куренного, под руководством Макфола «в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Магнитского. Куренной утверждает, что в поле зрения генпрокуратуры попали еще нескольких сотрудников американских спецслужб и чиновников, и надзорный орган готов направить в США просьбу допросить их.