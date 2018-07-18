Демократы в  Сенате потребовали провести слушания о  возможной сделке между Трампом и  Путиным.

Лидер демократического меньшинства в палате Чак Шумер призвал республиканцев поддержать это требование. По его мнению, необходимо оценить, что президент США мог пообещать российскому лидеру втайне. «Если Трамп выглядел таким слабым перед Путиным на публике, то он мог выглядеть еще хуже наедине с президентом России», — предположил Шумер.