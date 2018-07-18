Санкции против России останутся в силе.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом американский президент сказал, что диалог с Россией очень важен и полезен, но он вел переговоры с Путиным в Хельсинки с позиции «невероятной силы».
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом американский президент сказал, что диалог с Россией очень важен и полезен, но он вел переговоры с Путиным в Хельсинки с позиции «невероятной силы».
Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
davi__koloradov 18 июля 2018 | 02:20
Санкции против СССР отменили через несколько лет после того, как СССР сдох. Путирашке приготовиться.