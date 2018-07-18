МВД назвало постановочными фото с лежащими на полу переполненного вагона краснодарскими полицейскими.

Управление по Краснодарскому краю считает не соответствующей действительности информацию, что возвращавшимся с ЧМ из Сочи в Краснодар сотрудникам, не хватило мест в поезде. Фотография, получившая широкий резонанс, была размещена в паблике «Омбудсмен полиции» и веерно разошлась по рунету.