МВД назвало постановочными фото с лежащими на полу переполненного вагона краснодарскими полицейскими.
Управление по Краснодарскому краю считает не соответствующей действительности информацию, что возвращавшимся с ЧМ из Сочи в Краснодар сотрудникам, не хватило мест в поезде. Фотография, получившая широкий резонанс, была размещена в паблике «Омбудсмен полиции» и веерно разошлась по рунету.
Комментарии1
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philanthrop 18 июля 2018 | 01:21
Непостановочные у них только сотни миллионов Евро у в принципе рядовых сотрудников.