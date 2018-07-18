Альпинисты из  Москвы попали под камнепад в  Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Как передает ИФ, спасатели нашли группу их четырех человек в ущелье Адыр-Су на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Двое альпинистов травмированы. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у женщины — перелом ноги. Начат спуск в турбазу Улу-Тау. В спасательной операции задействованы 17 человек.