Власти США планируют начать расследование по импорту урана.
По сведениям агентства Блумберг, по итогам расследования, Штаты могут ввести пошлины на его поставки. Сами США покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка в уране, а остальное импортируется — прежде всего из России, Казахстана и Канады. При этом американские производители урана хотят для себя 25% рынка.
Комментарии2
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 18 июля 2018 | 01:32
А вот это -уже забавно.....Вот это-серьёзно.....Кому интересно-посмотрите. Удивитесь..
ara_1 18 июля 2018 | 02:00
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya:
Согласен. Там и Хиллари, и Мюллер, и Обама с Путиным...
Столько попкорна жрать- посажу себе желудок..