Z Архив новостей новости
5 2 6 696
01:09, 18 июля 2018

Власти США планируют начать расследование по импорту урана.

По сведениям агентства Блумберг, по итогам расследования, Штаты могут ввести пошлины на его поставки. Сами США покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка в уране, а остальное импортируется — прежде всего из России, Казахстана и Канады. При этом американские производители урана хотят для себя 25% рынка.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 18 июля 2018 | 01:32

А вот это -уже забавно.....Вот это-серьёзно.....Кому интересно-посмотрите. Удивитесь..

ara_1 18 июля 2018 | 02:00

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya:
Согласен. Там и Хиллари, и Мюллер, и Обама с Путиным...
Столько попкорна жрать- посажу себе желудок..

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 582 6 33411 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 138 6 11095 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 142 6 11622 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 281 6 25103 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 554 6 49293 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 88 6 8839 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 109 6 11217 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20489 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 24948 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10374 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 16359 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 104 6 13096 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Голосование
За кого вы будете болеть?
5 54 6 7105 11.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8026 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

О наградах и незаметных свершениях Последнее время бурно обсуждают награждение Звездой Героя Сергея Кириенко. Не знаю, правда это или нет. Скажу о другом…

5 206 6 30768 13.07
Kкириенко, награды, росатом, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

Порно, не порно — главное, бесспорно! Дрожь в коленках и лепет Трампа на встрече с Путиным — в высшей степени убедительное, хотя, конечно, и косвенное, доказательство того, что убойный компромат на чубастого фанфарона у России ИМЕЕТСЯ…

5 75 6 11396 17.07
Kпутин, трамп, компромат, события

Популярное за неделю

Новости

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск участниц Pussy Riot по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя Суд признал нарушение по четырем статьям Конвенции по правам человека, в том числе право на справедливый суд, что должно повлечь отмену приговора и пересмотр дела…

5 26 6 22407
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 104 6 130685 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 87 6 18073 12.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Доверие у граждан утеряно. Россия на пути в пропасть Нужна скорейшая отставка Правительства и этого провального экономического блока. Нужен роспуск Парламентов всех уровней и назначение на  весну 2019 года досрочных выборов…

5 351 6 277114 14.07
Kрф, пенсии, экономика, власть, общество, мнения
Блоги

+ «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» Полицейский: Обосрали Россию, да?
Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию…

5 525 6 160514 15.07
8читать ;смотреть
Kакции, чм-2018, протесты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7120579
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3576317

Сегодня в эфире