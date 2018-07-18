Дональд Трамп принимает выводы американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Об этом президент США заявил в Белом доме, подводя итоги российско-американского саммита. При этом президент США подчеркнул, что на результат выборов это вмешательство не повлияло. По итогам встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, Трампа спросили, кому он верит больше в связи с российским вмешательством в выборы — Путину или американским спецслужбам. Трамп тогда сказал, что доверяет обеим сторонам. Этот ответ подвергся жесткой критике со стороны прессы и политиков в США.