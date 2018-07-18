Дональд Трамп принимает выводы американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Об этом президент США заявил в Белом доме, подводя итоги российско-американского саммита. При этом президент США подчеркнул, что на результат выборов это вмешательство не повлияло. По итогам встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, Трампа спросили, кому он верит больше в связи с российским вмешательством в выборы — Путину или американским спецслужбам. Трамп тогда сказал, что доверяет обеим сторонам. Этот ответ подвергся жесткой критике со стороны прессы и политиков в США.
Комментарии1
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caravel2 18 июля 2018 | 02:06
Ну что ж ты, Трампушка? Ватники и кремляди только понадеялись, что "Трамп снова наш!", а тут такое... нож в спину... опять из мусорной корзины тележурналюгам старые методички доставать...