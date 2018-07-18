Российские дипломаты до сих пор не имеют консульского доступа к Марии Бутиной.
В заявлении посольства говорится что дипмиссия продолжит отстаивать права соотечественницы всеми законными способами. В частности, представитель посольства обязательно будет сегодня в федеральном суде округа Колумбия, где состоится очередное заседание по Марии Бутиной.
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