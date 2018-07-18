США расширили обвинения против российской гражданки Марии Бутиной по делу о шпионаже.

Как говорится в материалах суда, К статье «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась собственно «работа иностранным агентом без регистрации». Это усиливает тяжесть обвинений и увеличивает возможный срок заключения. Бутина, была задержана 15 июля. Согласно обвинительному заключению, с 2015 по 2017 годы она работала «по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства». В американской прессе пишут, что не названное лицо — это экс-сенатор, ныне зампред ЦБ Александр Торшин.