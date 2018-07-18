США расширили обвинения против российской гражданки Марии Бутиной по делу о шпионаже.
Как говорится в материалах суда, К статье «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась собственно «работа иностранным агентом без регистрации». Это усиливает тяжесть обвинений и увеличивает возможный срок заключения. Бутина, была задержана 15 июля. Согласно обвинительному заключению, с 2015 по 2017 годы она работала «по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства». В американской прессе пишут, что не названное лицо — это экс-сенатор, ныне зампред ЦБ Александр Торшин.
Комментарии5
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dew_point 18 июля 2018 | 01:14
Представляете если в рашке всяким блогерам оскорбляющим правительство начнут поедъявлять симметричные обвинения?
И по сути будут правы.
tom_tom 18 июля 2018 | 01:20
Отличие США от РФии в том, что амеры могут своего долбо*ба не выбрать на второй срок, подвергнуть импичменту и даже засадить пожизненно, а русские не могут ни хера...
kastus77 18 июля 2018 | 02:19
tom_tom: Амеры ничего не могут. Верхушка их может, да, много всякого разного.
tks 18 июля 2018 | 01:39
Начались появляться практические итоги саммита Агента с Куратором в Хельсинки.
davi__koloradov 18 июля 2018 | 02:05
путинскую хабалку в кутузку по-полной, потом в Сызрань.