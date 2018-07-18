Суд обязал Кирилла Серебренникова ознакомиться с материалам дела до 1 сентября.
Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов заявил в суде, что срок не реален, предложил сфотографировать все тома и дать на ознакомление три месяца. В деле 258 томов. Его фигурантами, помимо Серебренникова, являются Юрий Итин, Алексей Малобродский, Нина Масляева, Софья Апфельбаум и Екатерина Воронова. Их обвиняют в хищении 130 млн рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа».
Комментарии3
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romashka__ 18 июля 2018 | 01:16
Надо собрать 130 млн рэ, всех отпустить, дело закрыть.
После этого можно спокойно судиться.
От государства больше никаких денег не брать.
tararabumbia 18 июля 2018 | 01:26
Дорогое "Эхо"!
Нам, вашим простым слушателям и читателям, немножко не понятна цифра - 258 томов. В страницах это сколько? Ежели 1 том как у Льва Толстого в "ВМ", то к 1 сентября слишком много. Не уверен, также, что в каждом томе по 2-3 страницы...Можете как-то уточнить?
tks 18 июля 2018 | 01:44
tararabumbia: Вы обычный картонный скоросшиватель себе представляете?
1й том это как правило, полностью заполненный бумагами такой скоросшиватель ;))) в нем специальная линия сгиба есть, боковая, по которую заполняется...