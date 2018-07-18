Суд обязал Кирилла Серебренникова ознакомиться с материалам дела до 1 сентября.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов заявил в суде, что срок не реален, предложил сфотографировать все тома и дать на ознакомление три месяца. В деле 258 томов. Его фигурантами, помимо Серебренникова, являются Юрий Итин, Алексей Малобродский, Нина Масляева, Софья Апфельбаум и Екатерина Воронова. Их обвиняют в хищении 130 млн рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа».