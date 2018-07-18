Бывший начальник столичного главка СК Александр Дрыманов отказался от адвокатов
Бывший начальник столичного главка СК Александр Дрыманов отказался от адвокатов. Верным решением назвал такой шаг в интервью «Эху» один из его адвокатов Александр Карабанов.
Бывший начальник московского главка Следственного комитета обвиняется в получении взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.
Комментарии2
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komandarm____68 18 июля 2018 | 00:37
Авокадо нужен для связи с внешним миром. Для такой фигуры, в качестве юриста, авокадо не нужен ))
ed10075 18 июля 2018 | 00:45
Махнул на себя рукой, осознав безнадёгу. Явно собрался идти на "сделку со следствием".