Бывший начальник столичного главка СК Александр Дрыманов отказался от адвокатов. Верным решением назвал такой шаг в интервью «Эху» один из его адвокатов Александр Карабанов.

Бывший начальник московского главка Следственного комитета обвиняется в получении взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.