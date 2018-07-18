Россия выбыла из числа крупнейших держателей американского госдолга
Россия выбыла из числа крупнейших держателей американского госдолга. В мае Москва сбросила, как минимум, треть имевшихся у нее гособлигаций на почти на 19 миллиардов долларов. Это сообщил Минфин США. На какую сумму сейчас Российская Федерация держит казначейские бумаги США, не уточняется.
Порог для 33-х крупнейших держателей составляет 30 миллиардов долларов.
Комментарии11
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pmasel 18 июля 2018 | 00:11
Интересно не то, что мы продали бонды, а то куда выручка делась.
danko1 18 июля 2018 | 00:37
pmasel: Подозреваю, что виолончели в приоритете.
irdo 18 июля 2018 | 00:13
Доллар что ли запретят?
irinaapril 18 июля 2018 | 00:19
Компенсировали ротенбергам да тимченко попадание в санкционные списки?
davi__koloradov 18 июля 2018 | 00:21
Невелика потеря для Штатов. Покупатели найдутся. А путирашка снова бросится скупать штатовские гособлигации при первых чихах на фондовой бирже.
sasha2011 18 июля 2018 | 00:21
Наверное, покупают юани и учат мандарин.
fresh_breeze 18 июля 2018 | 00:24
Ждём, когда и Китай начнёт сбрасывать то же самое (и кое-что другое) в ответ на пошлины от старика Трампа.
davi__koloradov 18 июля 2018 | 00:36
fresh_breeze:
Недождетесь. Китайцы не идиоты, в отличии от путиниодов. Не будут рубить сук, на котором сидят.
fresh_breeze 18 июля 2018 | 00:40
davi__koloradov:
А что так? Если не идиоты, то будут молча нести многомиллиардные убытки, помогая Штатам за счёт своих интересов?
komandarm____68 18 июля 2018 | 00:34
Пенсии
lager23 18 июля 2018 | 00:44
Теперь мы не друзья с пиндосами, или это путлеровский фальш старт по-фински?
А, может быть, это надвигающийся п@зд@ц?