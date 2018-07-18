Россия выбыла из числа крупнейших держателей американского госдолга. В мае Москва сбросила, как минимум, треть имевшихся у нее гособлигаций на почти на 19 миллиардов долларов. Это сообщил Минфин США. На какую сумму сейчас Российская Федерация держит казначейские бумаги США, не уточняется.

Порог для 33-х крупнейших держателей составляет 30 миллиардов долларов.