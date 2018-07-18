Дональд Трамп заявил, что оговорился в Хельсинки

Президент США сказал, что верит выводам разведки о вмешательстве России в выборы. Днем ранее, на пресс-конференции с Владимиром Путиным Трамп сказал, что не видит причин для попыток Москвы повлиять на выборы. Встреча президента США с российским лидером вызвала недовольство в Конгрессе. Трамп ответил на вопросы журналистов перед встречей с конгрессменами и сенаторами. Когда он сказал о доверии к своим спецслужбам, в Овальном кабинете Белого дома ненадолго погас свет.

Как передает CNN, бывший руководитель контртеррористического подразделения Белого дома Ричард Кларк заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя, как «контролируемый агент».