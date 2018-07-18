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00:01, 18 июля 2018

Дональд Трамп заявил, что оговорился в Хельсинки

Президент США сказал, что верит выводам разведки о вмешательстве России в выборы. Днем ранее, на пресс-конференции с Владимиром Путиным Трамп сказал, что не видит причин для попыток Москвы повлиять на выборы. Встреча президента США с российским лидером вызвала недовольство в Конгрессе. Трамп ответил на вопросы журналистов перед встречей с конгрессменами и сенаторами. Когда он сказал о доверии к своим спецслужбам, в Овальном кабинете Белого дома ненадолго погас свет.

Как передает CNN, бывший руководитель контртеррористического подразделения Белого дома Ричард Кларк заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя, как «контролируемый агент».

Комментарии

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jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 00:08

Трамп отказался от своих слов? Так это - "tipical Trump" (с). Ботва не в курсе, это его фирменный стиль, говорить утром да, а вечером - нет. Так он и делает свои миллиарды $))
Конгрессмены-демократы критикуют нашего Трампушку, называя его "пуделем Пути". Республиканец-сенатор МакКейн камня на камне не оставляет на Трампе, обвиняя его в предательстве.
Что делать? Всё пропало,шеф! Узавтра снымають гхыпс и объявляют импичмент Трампу!!
Поясняю. Все эти заголовки - исключительно для местных эховских имбецилов.
У Трампа есть свой ядерный электорат, и он полностью одобрям-с эту встречу с нашим солнышком, Великим Пу)).
Агрессивная риторика демократов - на руку Трампу. У него как раз сейчас идёт прибавление электората из бывших демократов - набирает движение #WalkAway от Демократоффф.
МакКейн? Его вес у республиканцев равен нулю сейчас, все уже давно поняли, что МакКейн, Флейк - это RINO. И ВСЕ критики Трампа из республиканцев НЕ УЧАВСТВУЮТ в ноябрьских выборах. Ибо всё понимают и ссут.
Главное - Пол Райн, спикер. Который откровенно тормозил повестку дня Трампа #MAGA. Сливается с выборов. Вся республиканская партия сплачивается вокруг Трампа и становится партией Трампа. Критики-республиканцы - это из #NeverTrump.
Теперь Я понял, для чего эта встреча была. Она была гораздо более важна Трампу, чем Пути. Трамп этой встречей решает важнейшую для себя задачу. Нейтрализует RINO, сплачивает свой электорат.
Ну и Путя помог с Браудером. Мошеннические деньги Браудера, с которых он не заплатил налоги в US, финансировали кампанию crooked Hillary.
Трамп - Гений. Не просто так он стал миллиардером. А после ноябрьских выборова он разгонит это коррумпированное руководство ФБР и DOJ, снимет старую трусливую крысу Сешн и будет готовиться к триумфу на выборах - 2020. Трампушка всех переиграл...хе-хе...

jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 00:10

jjuddgge_ddrredd: Как наябедничал пан Туск, у Трампа больше симпатий вызывает Россия, а не Украина. Это логично. Большинство жён Трампа, которые у него были - славянки. И он знает, что русские - это благородные, а хохлята - вороватые и завистливые. Жены всё ему объяснили.
После ноябрьских выборов начнётся постепенный процесс признания Крыма - русским, о чём Трампушка уже неоднократно говорил, что Крым он считает русским.
То, что происходит сейчас в Америке - это аналог нашей перестройки. и Трамп разрушает тамошний коррупционный истэблишмент. Аминь!
Россия ни на кого не нападала. Крым, Донбасс и всё, что восточнее Днепра - не Украина, А Россия. Все эти территории с населением были украдены у России коммуняками, Лениным, Хрущём.
И вместо того, чтобы быть благодарными России, украинцы стали вести себя нагло, орать на каждом шагу - "Маскаляку на гиляку, маскалей - на ножи".
Вот и получили ответочку. Даже трус Путя не выдержил, и вернул Крым домой, после геноцида в Одессе. Помню, как восторгался бандеровский скот "шашлычками по-одесски".
И никогда ЛИЧНО Я не считал украинцев своими братьями, друзьями.
Украинцы в своей массе - нацисты и русофобы. Это Я понял давно, ещё до событий 2014 года.
Мне ближе и приятней иметь дело с татарами, чеченцами, бурятами, чем с украинцами.
Украинцы в своей массе - злобные и агрессивные бандеровцы. Наци и русофобы. Это Мои враги.
И земли восточнее Днепра. Ещё не вечер. Бум постепенно возвращать)))

danko1 18 июля 2018 | 00:14

Когда в России ФСБ рулит, то естественно, что компромат и агенты повсюду.

serge_moro 18 июля 2018 | 00:36

danko1: Встреча Трампа с Путиным наглядно показала всему миру,что Трамп находится под каблуком путинской мафии.

fig_vvam__ 18 июля 2018 | 00:23

jjuddgge_ddrredd: Идиоть, Трампа лупят и лупят крепко ведущие республиканцы. Главы комитетов Конгресса США.
Твои ьтупые рассуждения ты можешь оставить при себе. ьВсе уже поняли, что ты просто дешевый пердун-выпендрежник.

Саммит измены
Уже через несколько часов после встречи Путина с Трампом хэштег «Саммит измены» оказался в числе самых популярных в американских соцсетях. Вот несколько наиболее ярких комментариев.

Сенатор Джон Маккейн:
Today’s press conference in #Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory.

My full statement on the #HelsinkiSummit: https://t.co/lApjctZyZl

— John McCain (@SenJohnMcCain) July 16, 2018
Сегодняшняя пресс-конференция Трампа была одним из самых позорных выступлений президента США на моей памяти
Джефф Флейк (Республиканская партия, штат Аризона):
I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful.

— Jeff Flake (@JeffFlake) July 16, 2018
Никогда не думал, что увижу день, когда американский президент будет стоять на одной сцене с российским президентом и будет обвинять Соединенные Штаты в российской агрессии. Это позор.
Ньют Гингрич (Республиканская партия, штат Джорджия, бывший спикер палаты представителей):
President Trump must clarify his statements in Helsinki on our intelligence system and Putin. It is the most serious mistake of his presidency and must be corrected—-immediately.

— Newt Gingrich (@newtgingrich) July 16, 2018
Президент Трамп обязан объяснить свои заявления в Хельсинки о нашей разведке и Путине. Это самая серьезная ошибка его президентства, и он должен ее исправить — немедленно.


И все. Трампа поставили на колени и он кается.

jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 00:44

fig_vvam__: )))
Имбецциллоид, вы не понимаете прочитанное, протрите ваши мутные глазёнки...хе-хе.
У Меня в комменте как раз идёт речь именно о Флайке и МакКейне.
Флейк имеет рейтинг в своём штате 8% и НЕ ИДЁТ на выборы. Вместо него идёт про-Трамповский республиканец.
МакКЕйн - вечный враг Трампа, это его последний срок. Всё.
А лайкают тебе пустоголовые, такие же как вы, которые не могут вчитаться в написанное, для них главное, что имбецилл, вроде вас, против Меня. Для ботвы этого достаточно)))

agamasat 18 июля 2018 | 00:09

А он и есть контролируемый агент. Когда в Кремле пили за него шампанское, это было не ошибкой. Гебня в своих не ошибается. Просто на Трампа лежит большая задача, которая в 100 раз окупает чаяния Мордора, нежели потери от санкций.

jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 00:13

"Эхо" - лежбище хохлят из Бобруйска и Жмеринки....хе-хе
Покрышки в нэзалэжной все закончились, ездят на повозках. Жечь нечего, разве что кизяки. Поэтому сидят с утра до вечера на "Эхо".
И сидят эти хохлята в своих конурах, на последние деньги пасутся в интернете исключительно на российских ресурсах и карябают:
"Трамп - дурак, трамп - оранжевый баран, Трамп чмо"
А Трамп, в своей книге, разошедшейся миллионным тиражом и принесший миллиардеру 7 млн $ прибыли, копеечка для него, но копейка к копейке, пишет:
"Я не играю в казино, Я ими владею" (с)
Свит дримс, ботва)))

bobiksdoh 18 июля 2018 | 00:24

jjuddgge_ddrredd: Во ты дятел. Ты хоть геогрпфию поучи, перед тем, как начнешь "возвращать" руссские земли. А то поедешь вовать против хохлов в Бобруйск, грохнут тебя дурака и твоя семейка захочет повидать, где их папенька- дурак сгинул, приедет а Украину, а нет там Бобруйска. Прикинь, засада то какая. Сколько денег на билеты зря потратят. Политолог хренов.)))

jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 00:46

bobiksdoh: )))
С Бобруйском Я пошутил. Все поняли, кроме тебя, чела с крайне низким IQ. Ну и ботва тебе лайков наставила. Ботва же)))
А воевать никуда Я не поеду. Для этого есть специально обученные люди. Армия называется.
Бывай, дефективный)))

davi__koloradov 18 июля 2018 | 00:17

Трамп снова кинул путина с его черным поясом мордой об пол.

tks 18 июля 2018 | 00:25

Хельсинки-2018: встреча Агента с Куратором?

bobiksdoh 18 июля 2018 | 00:31

Ватаны, вы уже один раз чуть не лопнули от радости, когда Трампа избрали. Итог: ужесточение санкций, ракетные удары по Сирии, джевелины в Украине. Чего развеселились-то? Рыжий приедет обратно и продолжит кошмарить рф.Ему поменять свою позицию, как два пальца об асфальт. Быстрее наполняйте бокалы, пока Трамп не начал чудить.)))

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