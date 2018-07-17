Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста «Спорт-Экспресса»

Как сообщил пострадавший Игорь Рабинер, конфликт произошел рядом со студией «Матч ТВ», куда оба были приглашены в качестве гостей. По словам обозревателя, поводом для конфликта была его статья с критикой работы Сергея Кирьякова в качестве тренера в тульском «Арсенале». Рабинер написал, что Кирьяков ждал его внизу и нанес удар в лицо. Драку разняли сотрудники телеканала. На сайте «Спорт-Экспресса» появилось сообщение, что футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для редакции больше не существует.