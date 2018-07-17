Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста «Спорт-Экспресса»
Как сообщил пострадавший Игорь Рабинер, конфликт произошел рядом со студией «Матч ТВ», куда оба были приглашены в качестве гостей. По словам обозревателя, поводом для конфликта была его статья с критикой работы Сергея Кирьякова в качестве тренера в тульском «Арсенале». Рабинер написал, что Кирьяков ждал его внизу и нанес удар в лицо. Драку разняли сотрудники телеканала. На сайте «Спорт-Экспресса» появилось сообщение, что футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для редакции больше не существует.
Комментарии5
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belovnikita 17 июля 2018 | 23:09
Этих ногомячистов надо только в наморднике и на поводке выгуливать!
ed10075 17 июля 2018 | 23:11
Кирьяков и футболистом был посредственным, и тренером никаким, и человеком - так себе.
ne86 17 июля 2018 | 23:14
ed10075: В нынешней "героической" сборной Киря блистал бы. А вот мясной Рабинер своими провокациями заслужил.
oneoretwo 17 июля 2018 | 23:13
...аргумент быдла...
don_ballon 17 июля 2018 | 23:17
Если бы Черчесов бил морды всем журналистам, что критиковали его, он сменил бы профессию на боксёрскую. Выдержку надо иметь и делом доказывать свой тренерский уровень. Ведь Кирьяков играл в Германии, а уж там полощат тренеров что твоя центрифуга.