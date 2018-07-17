Счетная палата заявила, что законопроект о пенсионной реформе нуждается в доработке
В нем нет расчетов, которые определяют взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. Как передает Би-би-си, об этом говорится в отзыве за подписью главы ведомства Алексея Кудрина. Кроме того, Счетная палата отмечает, что в законопроекте не указывается, при каких условиях пенсионная система будет считаться финансового устойчивой в долгосрочной перспективе.
Первое чтение законопроекта о пенсионной реформе намечено на четверг.
Комментарии1
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ne86 17 июля 2018 | 23:16
Правильно. Индексацию пенсий отменить.