Счетная палата заявила, что законопроект о пенсионной реформе нуждается в доработке

В нем нет расчетов, которые определяют взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. Как передает Би-би-си, об этом говорится в отзыве за подписью главы ведомства Алексея Кудрина. Кроме того, Счетная палата отмечает, что в законопроекте не указывается, при каких условиях пенсионная система будет считаться финансового устойчивой в долгосрочной перспективе.

Первое чтение законопроекта о пенсионной реформе намечено на четверг.