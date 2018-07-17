Спикер палаты представителей США Пол Райан заявил о готовности рассмотреть новые санкции против России
По его словам, Россия – это угрожающее государство, которое не разделяет интересы и ценности Америки, — передает агентство Рейтер. Райан отметил, что был бы более чем счастлив рассмотреть дополнительные санкции против Москвы, но не уточнил, действительно ли они готовятся.
Пол Райан выступил на следующий день после встречи президентов России и США.
Комментарии5
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nitsahon 17 июля 2018 | 23:05
еще один dolboeb… никак они со своими санкциями не угомонятся....
danko_viola 17 июля 2018 | 23:06
nitsahon: безпомощьные козодои. Так они стараются на Трампа напасть. Питием они по боку.
fresh_breeze 17 июля 2018 | 23:10
"По его словам, Россия – это угрожающее государство, которое не разделяет интересы и ценности Америки"
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А шо у вас интересного?
А шо у вас ценного?
echo_shar 17 июля 2018 | 23:12
Ну все... Теперь конец России!!!! ))))
Как же дальше жить??
plank1957 17 июля 2018 | 23:12
Не успели отгреметь фанфары от саммита Путина и Трампа, и на тебе, разговор уже о новых санкциях. Благословенны будьте, оракулы!