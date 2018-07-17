Спикер палаты представителей США Пол Райан заявил о готовности рассмотреть новые санкции против России

По его словам, Россия – это угрожающее государство, которое не разделяет интересы и ценности Америки, — передает агентство Рейтер. Райан отметил, что был бы более чем счастлив рассмотреть дополнительные санкции против Москвы, но не уточнил, действительно ли они готовятся.

Пол Райан выступил на следующий день после встречи президентов России и США.