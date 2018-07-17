Дональд Трамп отказался от собственных слов, сказанных на пресс-конференции с Владимиром Путиным
Заявление президента США о том, что он не видит причин для вмешательства России в американские выборы, было оговоркой. Трамп сказал это на встрече с журналистами перед беседой с членами Конгресса, многие из которых крайне недовольны его встречей с президентом России. Американский лидер заявил, что согласен с выводами разведки США о том, что Москва пыталась повлиять на результаты голосования. Когда Трамп заговорил о спецслужбах, в Овальном кабинете ненадолго погас свет.
Комментарии16
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danko_viola 17 июля 2018 | 23:03
Дональд Трамп прав!!! Где дунька1 спец по траппам?
zurich_106 17 июля 2018 | 23:14
Похоже спецслужбы и погасили свет в Овальном кабинете, разозлил Трамп не на шутку разведку, при чем самую лучшую в мире.
patrikk_1 17 июля 2018 | 23:15
Дональд Трамп отказался от собственных слов, сказанных на пресс-конференции с Владимиром Путиным...
Дональд Трамп похож на богатый инкрустированный драгоценными камнями и слоновой костью золотой компас... без жестяной красно-синей стрелки - от того он хоть красивый, но совсем бесполезный.
zapadnay 17 июля 2018 | 23:16
Оговорка по Фрейду получается?
sokal123 17 июля 2018 | 23:07
Да просто струсил он при виде пахана ,а потом пришел в себя и оправдывается. Отвратительно поступил. Стыдно за Америку ,что терпят такого идиота.
danko_viola 17 июля 2018 | 23:08
sokal123: а ты вешайся. На зло им. Или яйца прибей. Скажи перформанс.
zurich_106 17 июля 2018 | 23:17
danko_viola: Тебе наверно легко и просто живется. Нет мозгов - нет проблем.
plank1957 17 июля 2018 | 23:09
Вот теперь Вова на своей шкуре почувствует, каково это оно, когда тебя кидают.
sparky 17 июля 2018 | 23:09
Балабол.
danko_viola 17 июля 2018 | 23:11
sparky: физик. С ушами.
sparky 17 июля 2018 | 23:15
danko_viola: Дебилоид, я же говорил тебе учить словарь.
Физик - не ругательство. И "с ушами" - тоже.
Тебя что, после четвертого класса послали в школу для дебильных?
echo_shar 17 июля 2018 | 23:10
Ну все! Теперь России конец! ))))))))))
znajka 17 июля 2018 | 23:15
echo_shar: скорее Трампу конец. По слухам он был в прекрасном настроении после встречи с Путиным до тех пор пока не включил телевизорю
sasha2011 17 июля 2018 | 23:13
???
Может быть во время встречи тет-а-тет его, Трампа, чем-то угостили?
Он выглядел каким-то квёлым во время пресс-конференции.
andygo__ru 17 июля 2018 | 23:17
Патрик, по собственным номерам - рррасчитайс! За дело повара, за дело Путина, на ааамбразуру - маааарш! Переобуваться - налету!
...давай, рассказывай, что все - не так! Я уже запасся поп-корном.
sargon5001 17 июля 2018 | 23:17
А Машка Захарова небось только-только пузырь шампанского засосала, празднуя, что Трап снова наш. Придется совать два пальца в горло. И американский флаг зачехлять назад!