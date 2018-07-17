Дональд Трамп отказался от собственных слов, сказанных на пресс-конференции с Владимиром Путиным...

Заявление президента США о том, что он не видит причин для вмешательства России в американские выборы, было оговоркой. Трамп сказал это на встрече с журналистами перед беседой с членами Конгресса, многие из которых крайне недовольны его встречей с президентом России. Американский лидер заявил, что согласен с выводами разведки США о том, что Москва пыталась повлиять на результаты голосования. Когда Трамп заговорил о спецслужбах, в Овальном кабинете ненадолго погас свет.