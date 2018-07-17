Компания «Боинг» создает подразделение для разработки беспилотного летающего такси
Его сотрудники будут также заниматься вопросами регулирования воздушного движения и создания необходимой городской инфраструктурой. Представители компании объявили это сегодня на авиасалоне в Фарнборо.
Разработками в этой сфере уже занимаются многие крупные компании.
Комментарии2
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danko_viola 17 июля 2018 | 22:47
Ну а где бабка данко1 спец летающих такси? В маями улетела? На такси?
ugiazov 17 июля 2018 | 23:01
Подумаешь! У наших олигархов давно есть собственные вертолёты.