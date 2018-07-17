Дональд Трамп заявил, что вел встречу с Владимиром Путиным с позиции невероятной силы
Президент США сказал, что оговорился на пресс-конференции в Хельсинки. По его словам, он хотел сказать, что не видит причин, по которым Россия не стала бы пытаться повлиять на исход голосования. Трамп признал выводы разведки о том, что Россия вмешивалась в американские выборы. Президент США ответил в Белом доме на вопросы журналистов перед встречей с представителями Конгресса, многие из которых крайне недовольны его переговорами с Путиным.
Комментарии27
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danko_viola 17 июля 2018 | 22:45
Трамп прав!!! Где бабка данко1 спец в невероятной силы?
freedom55 17 июля 2018 | 22:47
danko_viola: У раба всегда хозяин прав.
danko_viola 17 июля 2018 | 22:49
freedom55: а у меня бабка данко1.
danko_viola 17 июля 2018 | 22:54
freedom55: верно.
honduras_na_colime 17 июля 2018 | 22:50
// Дональд Трамп заявил, что вел встречу с Владимиром Путиным с позиции невероятной силы //
Да, и для этого язык у Рыжего просто невероятной силы.
А позиция у него была миссионерская, снизу.
malanoff 17 июля 2018 | 22:59
danko_viola: Как тебя пригожин терпит. Эффективность ноль. Звиздишь как Троцкий.
honduras_na_colime 17 июля 2018 | 23:06
malanoff: Более того - этот клоун своей тyпocтью на пару с патриком всю контору опускает.
alger 17 июля 2018 | 23:09
malanoff: ну вы же не хотите всех секс деталей.
glock09 17 июля 2018 | 22:47
Фантастический идиот.
yakov18 17 июля 2018 | 23:04
glock09: Фантачтический идиот..
Саморекламируетесь????
verlioka 17 июля 2018 | 22:47
Американцы! Ваш президент - идиот! Shame on him!
vit0nix 17 июля 2018 | 22:55
verlioka: ничего зато наш умный, такой что прям пипец какой
yakov18 17 июля 2018 | 23:02
verlioka: Вот ведь разница то какая?
В США президент идиот-а страна высокоразвитая , с мощной экономикой и высоким уровнем жизни граждан..Видать с народом трампу-повезло..
А в России уже 18 лет такой умный,таланливый и даже-гениальный Путен , а страна в заднице с мусорной сырьевой экономикой , нищим населенем и деревянной валютой..
И ведь есть причина-с народом путену не повезло...за 18 лет его правления-россияне не выполнили ни одного его предвыборного обещания...
Кстати-американский идиот, сначала стал миллиардером, и только потом -президентом..
Гениальный Путен-сначала стал президентом, и только потом-миллиардером...
timwlad78 17 июля 2018 | 22:50
Дональд Трамп заявил, что вел встречу с Владимиром Путиным с позиции невероятной силы
Президент США сказал, что оговорился на пресс-конференции в Хельсинки. По его словам, он хотел сказать, что не видит причин, по которым Россия не стала бы пытаться повлиять на исход голосования. Трамп признал выводы разведки о том, что Россия вмешивалась в американские выборы. Президент США ответил в Белом доме на вопросы журналистов перед встречей с представителями Конгресса, многие из которых крайне недовольны его переговорами с Путиным.
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Всё верно, господин Трамп настоял на Вьетнамском сценарии для Украины и вьетнамского синдрома для своих конкурентов чтобы от украинской политической так называемой элиты только ошмётки полетели как от югославской.
scimitar 17 июля 2018 | 22:54
timwlad78: Оп-па, еще и форумский идиотик подтянулся, нумерованный timwlad. Тебя уже 78 раз вынесли пинками отсюда, а тебе все неймется.
timwlad78 17 июля 2018 | 22:58
scimitar: scimitar: Оп-па, еще и форумский идиотик подтянулся, нумерованный timwlad. Тебя уже 78 раз вынесли пинками отсюда, а тебе все неймется.
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Вот именно, меняют только номера ,но оставляют.
anemon 17 июля 2018 | 22:58
Ну, если так, зачем нужна была эта комедия?
bekipp 17 июля 2018 | 22:58
Я тоже недоволен переговорами
ded64 17 июля 2018 | 22:59
Его что - загипнотизировали.??? Или компромат силен оказался - отойти не успел???
imellendorf 17 июля 2018 | 23:00
Я понял - амеры Трампа для смеху выбрали )
alger 17 июля 2018 | 23:13
imellendorf: стресс тест для системы, да и повеселиться можно, тут вы правы.
многие мои друзья за Додика.
на вопрос и чем он так хорош?
ответ - Клинтон была бы хуже
Чем?
молчание
sklar39 17 июля 2018 | 23:04
Такое впечатление, что у Трампа язык борется за независимость от мозгов. Фееричный долбоклюв.
ugiazov 17 июля 2018 | 23:04
Конкретные решения были?
liquidsky__ 17 июля 2018 | 23:05
Let the force be with Trump! )
polikarpich 17 июля 2018 | 23:12
liquidsky__: И со всеми нами тоже! Ибо без этого не победить!
mikr 17 июля 2018 | 23:15
Ни с одним из американских президентов невозможно разговаривать серьезно. Их слова не значат ничего, и это - главное качество Западного сообщества. Путин безусловно это понимает, но положение обязывает вести разговоры с тем материалом, который имеется в наличии. Увы, но ничего другого в ближайшее время в США не появится.
salut__521 17 июля 2018 | 23:16
Трамп осёл, ибо, похоже, произошёл не от обезьяны, как все остальные граждане, а от ослицы...