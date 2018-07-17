// Дональд Трамп заявил, что вел встречу с Владимиром Путиным с позиции невероятной силы //

Президент США сказал, что оговорился на пресс-конференции в Хельсинки. По его словам, он хотел сказать, что не видит причин, по которым Россия не стала бы пытаться повлиять на исход голосования. Трамп признал выводы разведки о том, что Россия вмешивалась в американские выборы. Президент США ответил в Белом доме на вопросы журналистов перед встречей с представителями Конгресса, многие из которых крайне недовольны его переговорами с Путиным.