Премьер Израиля и министр обороны теперь лишены полномочий объявлять войну
Соответствующую поправку сегодня отменил парламент страны, — сообщили в его пресс-службе. Решение поддержали 77 депутатов, 16 были против. Теперь Израиль может объявлять войну или о начале масштабной военной операции только военно-политическим кабинетом, в который входят ключевые министры правительства. Кроме того, нужно согласование с парламентом. Отмененная поправка была принята в конце апреля этого года.
Комментарии5
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neyexo 17 июля 2018 | 22:39
//Кроме того, нужно согласование с парламентом.//
можем одолжить СФ с Матвиенко - быстро согласовывает
polsan 17 июля 2018 | 22:46
neyexo: и ещё Петренко надо заслать к ним! ))
olenenok_zed 17 июля 2018 | 22:55
neyexo: если бы быстро. порой "задним числом" согласовывают
fresh_breeze 17 июля 2018 | 22:46
То есть, если объявить войну теперь станет сложнее, то шансы победить в ней стали меньше, чем раньше; это как минимум.
ugiazov 17 июля 2018 | 22:59
А если надо быстро среагировать?