Премьер Израиля и министр обороны теперь лишены полномочий объявлять войну

Соответствующую поправку сегодня отменил парламент страны, — сообщили в его пресс-службе. Решение поддержали 77 депутатов, 16 были против. Теперь Израиль может объявлять войну или о начале масштабной военной операции только военно-политическим кабинетом, в который входят ключевые министры правительства. Кроме того, нужно согласование с парламентом. Отмененная поправка была принята в конце апреля этого года.