Сервис бронирования отелей Booking.com обнулил рейтинги крымских гостиниц
Это сообщила РИА глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Стерты также все отзывы. Ранее Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха. Крымские чиновники предположили, что это может быть связано с санкциями в отношении полуострова.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_viola 17 июля 2018 | 22:40
Где бабка данко1 спец в гостиницах?
ura_123 17 июля 2018 | 22:52
danko_viola: Себя найти не можешь?
oneoretwo 17 июля 2018 | 22:48
...это к г-ну плоскогорному, пжлста...
ura_123 17 июля 2018 | 22:50
"Сразу дача? Вот удача!
Что за дача,что за дом-раньше куры срали в нём!"(с)
delovoy_podolsk 17 июля 2018 | 22:53
Пусть Крым финансово выкруживает за счёт работников спецслужб России, которым нельзя за границу. Это их вотчина, это их курорт. Себе отжали, пусть сами и отдыхают. Уровень вервиса для них и цены подходящие - более чем на треть дороже чем в Турции.
seryj_wolk 17 июля 2018 | 22:57
Отель 0-0 звучит подходяще для вонючего сарая, как назвал рфию ее гражданин Депардье.