Сторона защиты генерала СК Александра Дрыманова считает верным его решение отказаться от адвокатов

Показания, данные без их присутствия, можно потом отыграть назад, сказал «Эху Москвы» один из его адвокатов Александр Карабанов. Бывший начальник московского главка Следственного комитета обвиняется в получении взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.