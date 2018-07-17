Сторона защиты генерала СК Александра Дрыманова считает верным его решение отказаться от адвокатов
Показания, данные без их присутствия, можно потом отыграть назад, сказал «Эху Москвы» один из его адвокатов Александр Карабанов. Бывший начальник московского главка Следственного комитета обвиняется в получении взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.
Комментарии1
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malanoff 17 июля 2018 | 22:43
Сильный аргумент , научились объёйманывать