В Москве на Ангарской улице прошла акция местных жителей, которые выступают против застройки зеленой зоны

Участники акции требуют повторно провести публичные слушания, поскольку уверены, что предыдущие были подтасованы и на них были собраны те, кто не проживает в районе, — рассказал «Эху» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По оценке Удальцова, в акции приняли участие 250-300 человек.