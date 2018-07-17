В Москве на Ангарской улице прошла акция местных жителей, которые выступают против застройки зеленой зоны
Участники акции требуют повторно провести публичные слушания, поскольку уверены, что предыдущие были подтасованы и на них были собраны те, кто не проживает в районе, — рассказал «Эху» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
По оценке Удальцова, в акции приняли участие 250-300 человек.
Комментарии4
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fikus74 17 июля 2018 | 22:09
срочно застроить, иначе там будут танки натЫ.
neyexo 17 июля 2018 | 22:37
Почему нельзя?
Москва была сплошной зеленой зоной с деревянными домами.
Почему все это можно было снести, а на Ангарской улице нельзя?
Все сровнять с землей и застроить
oneoretwo 17 июля 2018 | 22:45
...раньше надо было "зеленые зоны" защищать, раньше, с ю.бутово, сочи - далее везде...
чего пить боржоми, когда почки в унитазе ?
ugiazov 17 июля 2018 | 23:07
Из публичных слушаний устроили фейк. Гнать оттуда надо всех посторонних.