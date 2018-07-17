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22:04, 17 июля 2018

Журналист Владимир Познер опроверг свою работу на КГБ

О причастности ведущего к советским спецслужбам сказал агент ФБР, в рамках дела против Марии Бутиной, которую в США женщину обвиняют в незаконной работе на российского чиновника.

Фамилия российского журналиста фигурировала в переписке, которую вела подозреваемая Мария Бутина. Одно из электронных писем она озаглавила «Второй Познер». ФБР посчитало, что речь идет именно о Владимире Познере. В комментариях к материалам расследования его называют «пропагандистом, работавшем в департаменте дезинформации советского КГБ».

Как пишет «Медиазона», в ответ на это сам журналист отметил, что никогда и не скрывал своей деятельности во внешнеполитической пропаганде СССР и подробно писал об этом в одной из своих книг. Однако в КГБ он не работал. Познер сказал, что в конце 70-х начал работать в редакции Гостелерадио, вещавшей на США и Англию. «И это была, конечно, пропагандистская организация» — добавил он. Но информацию о сотрудничестве с советскими спецслужбами Познер назвал «смешной».

В письме Бутиной, озаглавленном «Второй Познер», говорилось о намерении установить контакт с некой политической партией США, которая должна была получить контроль над правительство страны после выборов 2016 года.

Комментарии

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nampuom_nugopaxu 17 июля 2018 | 22:11

Он всю жизнь лгал и страдал:

http://ehorussia.com/new/node/8001

zurich_106 17 июля 2018 | 22:16

Агент ФБР вызывает больше доверия, чем журналист лживого пропагандистского телеканала обслуживающего интересы клептократии.

danko1 17 июля 2018 | 22:18

zurich_106: В таких организациях только осведомители КГБ работали.
Возможно, что в штате не состоял, нештатным был.

zurich_106 17 июля 2018 | 22:25

danko1: все логично, в конце 70-х завербован конторой, иначе и близко не допустили бы работать на госрадиостанции вещавшей на США и Англию.

danko_viola 17 июля 2018 | 22:28

danko1: бабка данко1 а ты на кгб работала? В нештате? В маями?

geolog 17 июля 2018 | 22:36

zurich_106:" иначе и близко не допустили бы работать на госрадиостанции вещавшей на США и Англию."
=====================================================================
Так ведь и Бунтман с Крзуном на иновещании работали. Неужели и они были стукачами в КГБ?
Из биографии С.А. Бунтмана:
"В 1979 году окончил МГПИИЯ имени Мориса Тореза, по образованию — преподаватель французского и английского языков. По вероисповеданию — католик.

Десять лет вместе с Сергеем Корзуном работал диктором французской редакции международного «Московского радио». В августе 1990 года ушёл на организованную С. Корзуном радиостанцию «Эхо Москвы».

valderama 17 июля 2018 | 22:47

Познер воняет гэбухой за километр, чо там говорить...

geolog 17 июля 2018 | 22:56

valderama: !Познер воняет гэбухой за километр,"
=========================================================
Так это вопрос обоняния. Таких как Познер много, поскольку таковы были правила игры в те времена. Они хотели жить сытно и жили. Чего их теперь осуждать. Поезд давно скрылся из глаз.

valderama 17 июля 2018 | 22:47

Познер воняет гэбухой за километр, чо там говорить...

vedma2017 17 июля 2018 | 22:29

danko1:
Вот-вот! Какая разница - работал В кгб или НА кгб.

danko_viola 17 июля 2018 | 22:33

vedma2017: а ты работала на в гкб мартышка со старухой данко1?

nampuom_nugopaxu 17 июля 2018 | 22:19

познер сотрудник кгб. самой преступной банды за всю историю человечества. презренен не он (о нём в таких категориях и говорить бессмысленно) презренны все те кто предполагает в нём хотя бы крупицу человеческого

sasha_volk_off 17 июля 2018 | 22:30

Да, конечно, во внешней пропаганде работают свободные и независимые от КГБ журналисты...))

grishakras 17 июля 2018 | 22:11

Смешно это опровержение .чкистого выкормыша

hiryrg 17 июля 2018 | 22:12

Жду с нетерпением поста оправдания Познера. Конечно, будет "заливаться" что он здесь не причем, что я не знаю ничего... Вот тут то и тебя и взяли - двуличный ты наш...

fresh_breeze 17 июля 2018 | 22:16

"Одно из электронных писем она озаглавила «Второй Познер»"
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Интересно, если б она написала: "Второй Навальный", как долго продлился бы ступор у ребят из ФБР и какие решения они приняли бы в отношении этого вождя протестного движения?

ramses333 17 июля 2018 | 22:18

"Однако в КГБ он не работал".
---------------------------------------
Знамо, в КГБ не работал. Работал НА КГБ.

polsan 17 июля 2018 | 22:18

Возможно что Познер говорит правду. Но в те времена, поступить на работау в отдел пропаганды на Гостелерадио, который вещал на Америку и Англию не получив одобрения от компетентных органов было невозможно!! В архивах всё есть! ))

ramses333 17 июля 2018 | 22:22

polsan: Разумеется, без визы КГБ на такую работу не брали.

timwlad78 17 июля 2018 | 22:23

Господин Познер принадлежит к еврейскому интернационалу сионистского движения, то есть он диссидент космополит к любой власти где сильные государственные институты как в СССР или мафиозная диктатура как в США.
Господин Познер против любой диктатуры которая ущемляет его стремление к комфорту. И соответственно для достижения своих целей для насаждает диктатуру еврейского сионистского движения, но это движение сионистов развалилось на партии и секты которые грызутся между собой.
И так, господин Познер типичный еврей сионист диссидент космополит.

malanoff 17 июля 2018 | 22:30

timwlad78: "И так, господин Познер типичный еврей сионист диссидент космополит."
=================================
Я не понял , ты его оскорбил или поддержал ?

timwlad78 17 июля 2018 | 22:40

malanoff: timwlad78: "И так, господин Познер типичный еврей сионист диссидент космополит."
=================================
Я не понял , ты его оскорбил или поддержал ?
---------------
Я написал о том ,что есть.
Каждый отстаивает свой интеререс,но с спецслужбами господин Познер не был завербован.

greeg1 17 июля 2018 | 22:27

Не волнуйтесь, господин Познер. Сейчас все только и делают, что отказываются от своего прошлого, настоящего и будущего.

delovoy_podolsk 17 июля 2018 | 22:43

То что Познер работал на КГБ может утверждать совсем "не умный дурак". Даже если он был штатным сотрудником или сексотом, внештатником или стукачём, всё равно Познер не работал на КГБ, потому что КГБ глупее Познера. КГБ - это система, организация, она никогда интеллектом не отличалась. Посмотрите на их кадры и вы поймёте. Познер работать на них не мог, это они работали на Познера, если он у них числился. Вся сила КГБ в том, что они могут убить, посадить, избить, подсидеть, запретить и т.д. и т.п....

fahter 17 июля 2018 | 23:00

delovoy_podolsk: Так и я могу сказать. Обоснуй.

drtomsky 17 июля 2018 | 22:51

В.В.ПО стыдится быть коллегой В.В.ПУ

(комментарий скрыт)

salut__521 17 июля 2018 | 23:08

Ну работал-не работал, а стучал точно как юный баранщик...

salut__521 17 июля 2018 | 23:10

....барабанщик канешна. Миль пардон.

zapadnay 17 июля 2018 | 23:13

Почему Познер всегда и везде при всех режимах на плаву?

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