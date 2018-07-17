Журналист Владимир Познер опроверг свою работу на КГБ

О причастности ведущего к советским спецслужбам сказал агент ФБР, в рамках дела против Марии Бутиной, которую в США женщину обвиняют в незаконной работе на российского чиновника.

Фамилия российского журналиста фигурировала в переписке, которую вела подозреваемая Мария Бутина. Одно из электронных писем она озаглавила «Второй Познер». ФБР посчитало, что речь идет именно о Владимире Познере. В комментариях к материалам расследования его называют «пропагандистом, работавшем в департаменте дезинформации советского КГБ».

Как пишет «Медиазона», в ответ на это сам журналист отметил, что никогда и не скрывал своей деятельности во внешнеполитической пропаганде СССР и подробно писал об этом в одной из своих книг. Однако в КГБ он не работал. Познер сказал, что в конце 70-х начал работать в редакции Гостелерадио, вещавшей на США и Англию. «И это была, конечно, пропагандистская организация» — добавил он. Но информацию о сотрудничестве с советскими спецслужбами Познер назвал «смешной».

В письме Бутиной, озаглавленном «Второй Познер», говорилось о намерении установить контакт с некой политической партией США, которая должна была получить контроль над правительство страны после выборов 2016 года.