«Новая газета» объявила конкурс на лучшее название для пенсионной реформы
Ранее появилась информация о том, что в федеральных СМИ существует запрет на это словосочетание.
Таким образом мы хотим исполнить свой гражданский долг и помочь Дмитрию Медведеву, — рассказал «Эху» руководитель отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов.
По словам Мартынова, будет отобрано несколько вариантов, лучший из которых газета отправит Правительству и премьер-министру.
Комментарии31
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malanoff 17 июля 2018 | 22:07
Ты мне свои пенсионные накопления , а я тебе предлагаю игру " В очко".
malanoff 17 июля 2018 | 22:09
Заметьте , я первый это сказал.
malanoff 17 июля 2018 | 22:13
Особенности русского языка ; " Дать в морду и дать по морде - одно и тоже,
Дать по жопе и дать в жопу , тут есть тонкости."
danko1 17 июля 2018 | 22:16
"Очередное кидалово" - подходящее название для так называемой реформы?
zurich_106 17 июля 2018 | 22:21
Крепостное право на пенсию.
sarov 17 июля 2018 | 22:27
zurich_106: "ПЕНсия Или Смерть" - ПЕНИС!
pmasel 17 июля 2018 | 22:28
Пенсинг
zurich_106 17 июля 2018 | 22:30
sarov: ага, плюс мошонка без яичек
yakov18 17 июля 2018 | 22:43
sarov: От каждого по способностям ,взносы в ПФР -каждому по его труду- гроб в подарок!!!
yakov18 17 июля 2018 | 22:40
danko1: Платил всю жизнь в ПФР? - Спи спокойно,дорогой товарищ.Родина тебя не забудет...
zurich_106 17 июля 2018 | 22:46
yakov18: ... и ххх вспомнит.
igorrrpadlowitchs 17 июля 2018 | 22:35
malanoff: панама путина!
odobryam_s 17 июля 2018 | 22:09
Афера! Чем не название для аферы?
yakov18 17 июля 2018 | 22:45
odobryam_s: Пенсионер помни-если ты дожил до пенсии-ты грабишь Россию!!!!
fikus74 17 июля 2018 | 22:11
негоция
koshkaedu 17 июля 2018 | 22:11
пенсИДИОТА
Застолбил!
ihor_syvoryj 17 июля 2018 | 22:11
"Живи быстро - умри молодым!" (С)
nitsahon 17 июля 2018 | 22:14
название - предельно простое...и многим хорошо знакомое:"старость- не в радость"..
mas_mas 17 июля 2018 | 22:15
У каждого россиского реформатора есть своё кладбище пенсионеров. У Путина будет кладбище не доживших до пенсии.
gvs 17 июля 2018 | 22:15
Окончательное решение ПЕНСИОрейского вопроса )))
s011ma 17 июля 2018 | 22:32
gvs: Да, вопрос с пенсиями решён окончательно.
wurm 17 июля 2018 | 22:16
С рабочего места - в гроб!
w49 17 июля 2018 | 22:20
ПОМОГИ ГОСУДАРСТВУ - СДОХНИ ДО ПЕНСИИ! ))))))))))
agamasat 17 июля 2018 | 22:29
Все это называется - ощипывание перьев у дохлых куриц.
s011ma 17 июля 2018 | 22:35
Молодым - везде у нас до гроба,
Старикам - всегда у нас пролёт!
sata973 17 июля 2018 | 22:39
назвать акцией ПОПРОБУЙ ДОЖИВИ
oneoretwo 17 июля 2018 | 22:55
«Новая газета» объявила конкурс ...
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"....любит наш народ всякое говно,
всякое говно любит наш народ..."
navy 17 июля 2018 | 22:57
Пенсионный дефолт.
belyaevpav 17 июля 2018 | 23:01
ПЕНСИФЕРМА
bekipp 17 июля 2018 | 23:05
Отдай скорее денежки и позабудь про них.
ugiazov 17 июля 2018 | 23:14
Реформа имени Путина.
Пенсий нет, а вы и не держитесь.