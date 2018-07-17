«Новая газета» объявила конкурс на лучшее название для пенсионной реформы

Ранее появилась информация о том, что в федеральных СМИ существует запрет на это словосочетание.

Таким образом мы хотим исполнить свой гражданский долг и помочь Дмитрию Медведеву, — рассказал «Эху» руководитель отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

По словам Мартынова, будет отобрано несколько вариантов, лучший из которых газета отправит Правительству и премьер-министру.