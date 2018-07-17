Бывший начальник столичного главка СК Александр Дрыманов отказался от адвокатов
Верным решением назвал такой шаг в интервью «Эху Москвы» один из его адвокатов Александр Карабанов.
Бывший начальник московского главка Следственного комитета обвиняется в получении взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.
Комментарии4
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sim 17 июля 2018 | 22:24
Мужественный шаг! Сил и выдержки герою!
delovoy_podolsk 17 июля 2018 | 22:34
А зачем ему адвокат, если он сам почти адвокат с офигительным опытом? Другое дело, что взяли его не по закону, если бы по закону, то он бы уже отсидел лет так 20 назад и близко не был бы главой столичного СК, как и большинство работников сегодняшний силовых структур по званию майор и выше.
peresvet73 17 июля 2018 | 22:45
Он из тех, кто сожалеет о том, что сейчас не 37-й год, и когда его поведут на расстрел, будет кричать "слава товарищу Путину!". Поэтому и отказался от адвокатов, будет надеяться на решение по-понятиям..
neyexo 17 июля 2018 | 22:54
Правильно, любой адвокат выдаст тактику защиты чекистам