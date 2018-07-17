Дональд Трамп заявил, что поддерживает выводы разведки США о том, что Россия вмешивалась в американские выборы

Но, по его словам, никакого влияния действия Москвы не оказали, и сговора не было, передает Fox News. Трамп подчеркнул, что санкции против России останутся в силе. Между тем, на встрече в Хельсинки с Владимиром Путиным накануне Трамп сказал, что не видит причин для вмешательства России в американские выборы. Президент США сегодня подчеркнул, что диалог с Россией очень важен.

Трамп вскоре встретиться с представителями Конгресса, многие из которых крайне недовольны его встречей с президентом России. В частности, американский конгрессмен, демократ Элиот Энджел назвал Трампа «пуделем Путина».