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22:00, 17 июля 2018

Дональд Трамп заявил, что поддерживает выводы разведки США о том, что Россия вмешивалась в американские выборы

Но, по его словам, никакого влияния действия Москвы не оказали, и сговора не было, передает Fox News. Трамп подчеркнул, что санкции против России останутся в силе. Между тем, на встрече в Хельсинки с Владимиром Путиным накануне Трамп сказал, что не видит причин для вмешательства России в американские выборы. Президент США сегодня подчеркнул, что диалог с Россией очень важен.
Трамп вскоре встретиться с представителями Конгресса, многие из которых крайне недовольны его встречей с президентом России. В частности, американский конгрессмен, демократ Элиот Энджел назвал Трампа «пуделем Путина».

Комментарии

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proxozhij 17 июля 2018 | 22:05

Бобик, судя по прическе.

zurich_106 17 июля 2018 | 22:18

Трамп словно слон в посудной лавке, из-за своего идиотизма опять перестарался в подмахивании маленьким диктаторам, опять отыгрывать назад придется.

danko_viola 17 июля 2018 | 22:25

zurich_106: клоп.

grigol331 17 июля 2018 | 22:34

zurich_106:
Может он в Финляндию в отпуск съездил. Типа - Да, был я там и с Вованом встречался. Нет, не бухал - моя этого не любит. Ну, нёс, чё в голову взбредёт, я ж на отдыхе добрый.

tom_tom 17 июля 2018 | 22:18

"Путин: Мы считаем, что провели референдум в Крыму в строгом соответствии..."

Раша — "удивительная" страна. Её граждане имеют право проводить референдум в Украине, но не имеют право проводить его у себя...
ДББ

sergo_25_26 17 июля 2018 | 22:11

Вот ты ТРАМПНАШ, дурачина-простофиля вляпался.

sergo_25_26 17 июля 2018 | 22:17

sergo_25_26: А кто гарантировал Украине защиту от посягательств на ее территорию? Вот это и станет концом рыжего дурика.

gordy 17 июля 2018 | 22:19

@Между тем, на встрече в Хельсинки с Владимиром Путиным накануне Трамп сказал, что не видит причин для вмешательства России в американские выборы@

Мечется, как голый в бане?

liquidsky__ 17 июля 2018 | 22:43

На Украине на момент референдума не было законной власти.

skeptic 17 июля 2018 | 22:54

liquidsky__: но были, тем не менее, зпконы

tom_tom 17 июля 2018 | 22:24

Путин: "Если Украина или Грузия вступит в НАТО, - это представляет прямую угрозу безопасности РФии."

А когда РФия оккупировала Крым - это было прямое проявление демократии что ли?!

tks 17 июля 2018 | 22:44

sergo_25_26: "Простофиля" - т.е. "просто пёс". Русский перевод каламбура "Пудель Путина" ;')))

delovoy_podolsk 17 июля 2018 | 22:14

Факт попытки поработать на стороне одного из кандидатов со стороны России был зафиксирован. Но он настолько малюсенький, что о реальном его влиянии не может быть и речи. Это всё равно, что обстрелять танк из трубочки горохом. Но факт обстрела был? Был. Значит есть информационный повод его раздуть до неимоверных масштабов. Что и было сделано. Обе стороны и СМИ США и СМИ России обсосали эту историю до нельзя. Выдоили всё... ну, почти всё... Не коснулись может только инопланетного влияния на принятие решения о вмешательстве России в выборы в США.

fig__vvam__ 17 июля 2018 | 22:28

delovoy_podolsk: Саммит измены
Уже через несколько часов после встречи Путина с Трампом хэштег «Саммит измены» оказался в числе самых популярных в американских соцсетях. Вот несколько наиболее ярких комментариев.

Сенатор Джон Маккейн:
Today’s press conference in #Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory.

My full statement on the #HelsinkiSummit: https://t.co/lApjctZyZl

— John McCain (@SenJohnMcCain) July 16, 2018
Сегодняшняя пресс-конференция Трампа была одним из самых позорных выступлений президента США на моей памяти
Джефф Флейк (Республиканская партия, штат Аризона):
I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful.

— Jeff Flake (@JeffFlake) July 16, 2018
Никогда не думал, что увижу день, когда американский президент будет стоять на одной сцене с российским президентом и будет обвинять Соединенные Штаты в российской агрессии. Это позор.
Ньют Гингрич (Республиканская партия, штат Джорджия, бывший спикер палаты представителей):
President Trump must clarify his statements in Helsinki on our intelligence system and Putin. It is the most serious mistake of his presidency and must be corrected—-immediately.

— Newt Gingrich (@newtgingrich) July 16, 2018
Президент Трамп обязан объяснить свои заявления в Хельсинки о нашей разведке и Путине. Это самая серьезная ошибка его президентства, и он должен ее исправить — немедленно.

alend 17 июля 2018 | 22:17

ой боюсь не досидит он свой срок ...пендель уже на готове вот вот как дадут ему по сраке его рыжей пинча ..)))))

kisa2000 17 июля 2018 | 22:19

Пудель, не пудель, а президент США.

tks 17 июля 2018 | 22:46

kisa2000: Простофиля (просто пёс) США

putkaput11 17 июля 2018 | 22:23

Неуловимый рыжий пукимон отправленный лубянкой в Белый дом-такого позора ещё не знала Америка,и если в ближайшее время его не поймать-покажет он миру путькину мать.

agamasat 17 июля 2018 | 22:24

Путен отметил, что в ходе переговоров с американским коллегой произошли положительные перемены. "Многое изменилось к лучшему. Это хороший старт", - подчеркнул президент РФ.
---------------------------------------
Шварцнегер назвал Трампа раскисшей макарониной... Но ответьте мне на вопрос: что может измениться к лучшему у бандитской власти россии? Это значит только одно - Трамп что-то продал, сдал Путену. И не поделили ли они вообще, весь мир на сферы влияния?

timwlad78 17 июля 2018 | 22:37

Дональд Трамп заявил, что поддерживает выводы разведки США о том, что Россия вмешивалась в американские выборы
Но, по его словам, никакого влияния действия Москвы не оказали, и сговора не было…
-------------
Ну вот господа украинцы на канале 112 в Киеве, не имеет никакого влияния украинцы на администрацию США.
США предлагает России быть нейтральной если не может помочь там ,где США решают свои проблемы с непокорными должниками. К примеру Украина.
В России говорят,Украина это российская собственость и если распад Украины неизбежен ,то по границам 1939 года.

Так что коли запад вмешивается воборы по всему миру,то и в выбор США вмешается весь мир.
Украинские жидобюандеровцы воозле дверей туалетов ночевали вербуя лоббистов интересов украинской майданной власти.
Ну а то что их взяв деньги потом кинули,этого украинцы не признают упорно пропагандируя на Украине что США за Украину, так США без Польша,Румынии и Венгрии тоже не может решить украискую проблему.
так что закрепится США в Восточной Европе сможет только сдав Украину Польше,Румынии и Венгрии и тем самым США заключает сделку и с Россией и через Польшу, Венгрию ,Турцию и Румынию входит на энергетический рынок Европы и в России в частности.

tks 17 июля 2018 | 22:48

timwlad78: Почему Вас так сложно читать и ощущение, что не догнать Вашу галопом скачущую мыслю?
Наверное я туплю просто от ваших кексов ;)))

timwlad78 17 июля 2018 | 22:55

tks: Почему Вас так сложно читать и ощущение, что не догнать Вашу галопом скачущую мыслю?
Наверное я туплю просто от ваших кексов ;)))
---------------
Ну тут точного определения не дать, как события развиваться будут на Украине , или как в Ливии, или в Югославии, или как в Грузии так как не известно на сколько дурны там будут.
Предлагают на основе минских соглашений но жидобандеровци понимают, им тогда полная хана и потому поделят Украину кровью как Югославию.

scimitar 17 июля 2018 | 23:04

tks: Да это местный дурачок, не обращайте внимания. В детстве я постоянно видел такого в своем городе: он любил пристроиться у стенда с газетами, почитать немного, а потом непрерывно тихонько бормотать то, что ему запало из прочитанного в бедную головушку. Его никто не обижал и не дразнил, а непривычные люди просто косились с удивлением и прибавляли шаг. Несчастный человек!

lisitsa1962 17 июля 2018 | 23:09

tks: Он давно на Эхе и он реально болен. Лет 5 назад просто был эмоциональный эмигрант из Германии. Но в последнее время его регулярно заносит так что у него не только мысли и слова а и буквы в словах путаются. Лучше его не трогать и не отвечать а то он самозаводится

tks 17 июля 2018 | 22:40

"Чар Путина" хватит только на сутки-двое.
Трамп и Путин станут впоследствии злейшимт врагами.

timwlad78 17 июля 2018 | 22:45

tks: "Чар Путина" хватит только на сутки-двое.
Трамп и Путин станут впоследствии злейшимт врагами.
---------------
Ну вообще то Украине выдвинули ультиматум,сохранение транзита через Украину только в случает продажи транзитной логистики западным корпорациям.
Так что это поняли даже в студии канала 112 в Киеве, так как им об этом прямо сказал немецкий политолог господин Рар.

oneoretwo 17 июля 2018 | 22:42

...шампанского в палату дурки !....

karlos2010 17 июля 2018 | 22:43

Сколько бы путин не говорил Халва,во рту у мира сладко не становится. Путинские победы на международной политической арене становятся таким же пшиком,как и внутри страны.Король то голый,сограждане быдлопатриоты и никакие чемпионаты не замаскируют фашиствующий режим под конфетку.Враг на пороге и бить его нужно не щадя своих сил,ради наших же детей.

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