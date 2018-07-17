Владельцы отеля в Лас-Вегасе, из которого был открыт огонь по участникам фестиваля, подали в суд на пострадавших
Компания-владелец отеля в Лас-Вегасе, из окна которого был открыт огонь по участникам фестиваля, подала в суд на пострадавших. Она требует признать, что не несет ответственности за трагедию, — сообщает агентство Блумберг.
В октябре прошлого года американец Стивен Пэддок из окна своего номера устроил стрельбу и убил почти 60 человек. 500 пострадали. Он покончил с собой. Затем иски против компании MGM Resorts, которой принадлежит отель, подали более 2,5 тысяч человек. Все они требуют компенсаций.
Комментарии2
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ukraina_biomusor 17 июля 2018 | 21:41
Совсем сдурели они там !? Путин угрожает американской демократии и ценностям ,а они там судятся друг с другом из за каких то 60 жмуриков ! Одумайтесь ,вы должны обьединиться перед смертельной угрозой !
mystar 17 июля 2018 | 21:41
Ухахайка над пиндосами.))) Пэддок зря застрелился, мог бы подать в суд на них всех.)))