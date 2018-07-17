Владельцы отеля в Лас-Вегасе, из которого был открыт огонь по участникам фестиваля, подали в суд на пострадавших

Компания-владелец отеля в Лас-Вегасе, из окна которого был открыт огонь по участникам фестиваля, подала в суд на пострадавших. Она требует признать, что не несет ответственности за трагедию, — сообщает агентство Блумберг.

В октябре прошлого года американец Стивен Пэддок из окна своего номера устроил стрельбу и убил почти 60 человек. 500 пострадали. Он покончил с собой. Затем иски против компании MGM Resorts, которой принадлежит отель, подали более 2,5 тысяч человек. Все они требуют компенсаций.