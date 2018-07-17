В Петербурге пьяный гражданин Финляндии устроил дебош в здании ФСБ
44-летний мужчина пытался прорваться через проходную. Как передает издание «Фонтанка», дежурный офицер не владел финским, поэтому обратился за помощью к полицейским, которых обучали иностранным языкам в Чемпионату мира по футболу. Прибывший наряд задержал финна и доставил его в отделение. Освободили его только благодаря сотруднику дипмиссии. Его попросили впредь объяснять соотечественникам, что генконсульство Финляндии в Петербурге находится по другому адресу.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ka_mate 17 июля 2018 | 21:38
Как же его всё достало.....
odobryam_s 17 июля 2018 | 21:42
а что, в Питере бывают трезвые граждане Финляндии? Верю! Как старик Нестаниславский! Верю!
sasass 17 июля 2018 | 21:42
Боярышником наглотался ....