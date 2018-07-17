В Петербурге пьяный гражданин Финляндии устроил дебош в здании ФСБ

44-летний мужчина пытался прорваться через проходную. Как передает издание «Фонтанка», дежурный офицер не владел финским, поэтому обратился за помощью к полицейским, которых обучали иностранным языкам в Чемпионату мира по футболу. Прибывший наряд задержал финна и доставил его в отделение. Освободили его только благодаря сотруднику дипмиссии. Его попросили впредь объяснять соотечественникам, что генконсульство Финляндии в Петербурге находится по другому адресу.