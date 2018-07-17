Басманный суд Москвы обязал Кирилла Серебренникова ознакомиться с материалами уголовного дела до 1-го сентября

Решение вынес судья Артур Карпов. На заседании суда следователь просил суд обязать художественного руководителя «Гоголь-центра» завершить ознакомление с материалами дела всего за два дня – к четвергу. Следователь подчеркнул, что Серебренников и его защита злоупотребляют своими правами. По его словам, режиссер прочитал 148 томов уголовного дела, а его защитник – 118.

Кирилл Серебренников почти год находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на спектакли. Режиссер настаивает на своей невиновности.