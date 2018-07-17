Счетная палата заявила, что законопроект о пенсионной реформе нуждается в доработке
В нем нет расчетов, которые определяют взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. Как передает Би-би-си, об этом говорится в отзыве за подписью главы ведомства Алексея Кудрина. Кроме того, Счетная палата отмечает, что в законопроекте не указывается, при каких условиях пенсионная система будет считаться финансового устойчивой в долгосрочной перспективе.
Первое чтение законопроекта о пенсионной реформе намечено на четверг.
Комментарии6
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uhovostro 17 июля 2018 | 21:32
Конечно нужно доработать! - 69 и 67...
tvitov66 17 июля 2018 | 21:36
uhovostro: это не наш метод! Мы за гендерное равенство и юбилейные даты: 70 и 70!
ostapbey 17 июля 2018 | 21:33
А то бунтующие скрепоносы России устали бунтовать на коленях..
Даже.
sempai 17 июля 2018 | 21:40
При каких.., при каких условиях...??? При условии, что скорость увеличения возраста выхода на пенсию будет превышать скорость увеличения богатств друзей и доверенных лиц господина Путина...
sasass 17 июля 2018 | 21:40
В России все делается через коленку и поэтому ничего не летает и не ездит нормально и пенсионная реформа тоже не поедет ...
pikol 17 июля 2018 | 21:41
Глас вопиющего в пустыне.