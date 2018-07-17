Генерал СК Александр Дрыманов отказался от адвокатов, которые были наняты его родственниками
«Он сказал, ему не нужны адвокаты, он сам грамотный специалист», — сказал РИА Максим Кичигин, который представлял интересы Дрыманова вместе с Александром Карабановым. Кичигин сказал, что он был раньше подчиненным Дрыманова, и ему он показался морально загруженным и растерянным.
Ранее сегодня другой адвокат Дрыманова Александр Карабанов сказал «Эху», что не смог увидеть своего подзащитного до суда, который арестовал его по ходатайству ФСБ на два месяца.
Бывший начальник московского главка Следственного комитета обвиняется в получении взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.
Комментарии5
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nns33 17 июля 2018 | 21:35
Самое мерзкое,если человека при исполнении и при погонах можно купить.
zadel13 17 июля 2018 | 21:37
nns33: чтож тут мерзкого, в России это норм
igorrrpadlowitchs 17 июля 2018 | 21:37
Подонок, слиживший этой системе, сам прекрасно знает, что адвокаты ничего не решают, поэтому решил съэкономить!
petrivanov 17 июля 2018 | 21:39
Главу СК по Москве назначил, вероятно, Бастрыкин, которого назначил Путин. Разве мог Дрыманов, с учётом этого брать взятки? Это невозможно! Никогда следователи СК не брали взяток и брать не будут. Как они после этого будут Путину, честнейшему из людей, в глаза смотреть?! Подставили Дрыманова завистники его!
polsan 17 июля 2018 | 21:43
Зря он отказался от адвоката, теперь его будут прессовать как это принято и никто не узнает и никто не напишет протест, когда его сломают и психика его не выдержит нагрузок, если он уже в первый день как утверждают те кто его знает, заметили что он растерян....