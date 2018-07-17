Генерал СК Александр Дрыманов отказался от адвокатов, которые были наняты его родственниками

«Он сказал, ему не нужны адвокаты, он сам грамотный специалист», — сказал РИА Максим Кичигин, который представлял интересы Дрыманова вместе с Александром Карабановым. Кичигин сказал, что он был раньше подчиненным Дрыманова, и ему он показался морально загруженным и растерянным.

Ранее сегодня другой адвокат Дрыманова Александр Карабанов сказал «Эху», что не смог увидеть своего подзащитного до суда, который арестовал его по ходатайству ФСБ на два месяца.

Бывший начальник московского главка Следственного комитета обвиняется в получении взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.