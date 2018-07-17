Суд ограничил режиссера Серебренникова в ознакомлении с делом до 1 сентября
Басманный суд Москвы во вторник повторно удовлетворил ходатайство следствия об ограничении режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, по которому он является обвиняемым. Таким образом, Серебренникову необходимо ознакомиться с материалами дела до 1 сентября, передает корр. ТАСС из зала суда.
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