Суд ограничил режиссера Серебренникова в ознакомлении с делом до 1 сентября

Басманный суд Москвы во вторник повторно удовлетворил ходатайство следствия об ограничении режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, по которому он является обвиняемым. Таким образом, Серебренникову необходимо ознакомиться с материалами дела до 1 сентября, передает корр. ТАСС из зала суда.