Беспилотный транспорт в Москве будут развивать компании ГАЗ, КамАЗ и Яндекс

Они подписали соответствующее соглашение с властями города. У каждой из компаний уже есть собственные разработки. ГАЗ испытывает беспилотники на своем полигоне. КамАЗ в июне показал в Казани прототип беспилотного пассажирского электрического автобуса, а Яндекс в сентябре прошлого года показал Путину беспилотный гибридный автомобиль.