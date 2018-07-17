Беспилотный транспорт в Москве будут развивать компании ГАЗ, КамАЗ и Яндекс
Они подписали соответствующее соглашение с властями города. У каждой из компаний уже есть собственные разработки. ГАЗ испытывает беспилотники на своем полигоне. КамАЗ в июне показал в Казани прототип беспилотного пассажирского электрического автобуса, а Яндекс в сентябре прошлого года показал Путину беспилотный гибридный автомобиль.
Комментарии13
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canes 17 июля 2018 | 21:08
КамАЗ - это серьёзно! Это не Маск...
tvitov66 17 июля 2018 | 21:27
canes: Беспилотный транспорт в Москве ... неужели пилотки запретят?
archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 21:29
tvitov66:
" Яндекс в сентябре прошлого года показал Путину беспилотный гибридный автомобиль. "
гибридный автомобиль для гибридного резидента - Г-мобиль
klochkov 17 июля 2018 | 21:35
Беспилотный камаз- страшная сила
nelibermot19 17 июля 2018 | 21:27
canes: со своей надувной "субмариной", которую он притаранил в Тайланд ради пиара? Да, Камаз такой хернёй не занимается?
igorrrpadlowitchs 17 июля 2018 | 21:33
canes: Усё! Хавайся, кто может!
ihor_syvoryj 17 июля 2018 | 21:13
Похоронный бизнес в Москве имеет блестящие перспективы!
vitaminoz 17 июля 2018 | 21:14
Беспилотный Камаз жесть
sasass 17 июля 2018 | 21:18
Странно , как и чем будут открывать пробки эти беспилотники...
vlastimil_popogrebski 17 июля 2018 | 21:21
sasass: они же ЛЕТАТЬ будут, ну что же здесь непонятного
tvitov66 17 июля 2018 | 21:33
vlastimil_popogrebski: в мультиках, как ядрёные ракеты нацЛидера?
fikus74 17 июля 2018 | 21:26
камаз раздавит так раздавит - пальчики оближите
koshkaedu 17 июля 2018 | 21:32
Всё, кранты Маску.